Делегации из Литвы и Эстонии продолжили работу на ПАСЕ вопреки намерению покинуть сессию

СТРАСБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Парламентарии из Литвы и Эстонии продолжили работу в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вопреки объявленному ранее намерению покинуть сессию в знак протеста против восстановления полномочий российской делегации в организации. Об этом сообщил корресподент ТАСС.

Момент истины для Совета Европы. Россия вернулась к работе в ПАСЕ

"Я остался здесь специально, так как доклад по убийству Бориса Немцова уже готовился некоторое время, а я хотел выступить по поводу того, что произошло с этим документом", - отметил на одном из заседаний депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис.

Другой представитель парламента этой страны Эгидиюс Варейкис также подтвердил продолжение работы национальной делегации. "Продолжаем работать", - ответил он на соответствующий запрос.

В работе ПАСЕ продолжает принимать участие также делегация из Эстонии, чей представитель выступил в ходе рассмотрения доклада, посвященного убийству российского политика Бориса Немцова.

На полях ассамблеи корреспонденту ТАСС удалось пообщаться также с представителями Грузии и Латвии, которые в неофициальном разговоре отметили, что приостановили работу до консультаций с правительствами своих стран.