Эрдоган считает, что Трамп знает о причинах приобретения Турцией С-400 у России

ТАСС, 27 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что президент США Дональд Трамп знаком с причинами, по которым Анкара приняла решение закупить у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Об этом он заявил в опубликованном в четверг в преддверии саммита G20 в Осаке интервью газете Nikkei .

Эрдоган вновь напомнил о возможности прибытия Трампа с визитом в Турцию в июле этого года и отметил, что глава Белого дома прекрасно осведомлен о причинах, лежащих в основе турецкого решения закупить российские С-400. "Господин Трамп знает об обеспокоенности Турции (в связи с закупкой у России С-400 - прим. ТАСС), знает, зачем нам нужна эта система и каким образом мы пришли к пониманию [необходимости российских С-400]", - указал турецкий лидер.

Он, как пишет газета Hurriyet, также пригрозил Соединенным Штатам обратиться в международные инстанции в случае отказа Вашингтона выполнять условия соглашения, по которому он должен поставить Анкаре истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

"Мы уже заплатили им [США] $1,25 млрд за участие в проекте F-35, - заявил президент Турции. - Если они совершат такой неправильный шаг (Вашингтон откажется поставлять Анкаре истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 - прим. ТАСС), то мы обратимся в Международный арбитражный суд с целью вернуть уже потраченные деньги".

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 может начаться в октябре 2019 года.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.