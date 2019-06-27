Франция приветствует возвращение российской делегации в ПАСЕ

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Франция удовлетворена возвращением российской делегации полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме. Об этом говорится в сообщении МИД республики, опубликованном в Twitter.

"Франция с удовлетворением констатирует возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Убеждение Франции состоит в том, что Россия должна иметь свои корни в Европе", - отмечается в сообщении.

При этом в нем подчеркивается, что "позиция Франции по Крыму и Донбассу постоянна". В заявлении указывается, что Франция осудила воссоединение Крыма с Россией. "Мы безоговорочно поддерживаем территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

"Что касается Совета Европы, Франция, которая в настоящее время председательствует в Комитете министров, напоминает, что членство России в этой организации отвечает интересам российских граждан, которые должны продолжать получать доступ к Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ), главному инструменту защиты прав человека в Европе", - отмечается в сообщении.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены, РФ вернулась к полноценной работе в ассамблее.