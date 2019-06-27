Испанский суд оставил вакантным место Пучдемона в Европарламенте

МАДРИД, 27 июня. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании оставил вакантными места бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и экс-советника регионального кабмина Тони Комина в Европарламенте (ЕП). Об этом говорится в распространенном в четверг постановлении ВС.

Суд отклонил просьбу двух политиков приостановить действие соглашения, в соответствии с которым Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны объявила их кресла в ЕП свободными. Решение ЦИК было связано с тем, что Пучдемон и Комин не явились в Испанию для того, чтобы принести присягу в качестве избранных евродепутатов.

По итогам выборов 26 мая политики получили места в ЕП. Они бежали из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости региона. На территории пиренейского королевства действует ордер на их арест.

Ранее ЕП приостановил действие временных пропусков для всех испанских депутатов после того, как Пучдемона не допустили в здание института. Это решение будет в силе до тех пор, пока Испания не предоставит официальный список с именами лиц, которые надлежащим образом выполнили все процедуры, чтобы быть представленными в ЕП.