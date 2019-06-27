На госгранице Абхазии ввели временные ограничения из-за протестов в Грузии

СУХУМ, 27 июня. /ТАСС/. Служба Государственной безопасности (СГБ) ввела на Госгранице Абхазии с Грузией по реке Ингур временные ограничения на пересечение в связи с массовыми акциями протеста в Грузии. Об этом сообщается на официальном сайте СГБ Абхазии.

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"В Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность Республики Абхазия. Протестные акции проводятся и в Зугдидском районе, на приграничной с Абхазией территории. Службой государственной безопасности Республики Абхазия разработан и реализуется необходимый комплекс мер реагирования, один из которых - введение временного ограничения на пересечение государственной границы Абхазии с Грузией", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан Республики Абхазия на территорию Грузии.

Двадцатого июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. На фоне политического кризиса ушел в отставку спикер парламента Ираклий Кобахидзе, а правящая партия согласилась с частью требований оппозиции, в том числе провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.