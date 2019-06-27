Верховный суд США не дал федеральным судам решать споры по границам избирательных округов

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Верховный суд США в четверг большинством в пять против четырех судей постановил, что федеральные суды не имеют полномочий для решения споров по границам избирательных округов. Документ был опубликован на сайте инстанции.

Речь идет о спорах по поводу так называемой практики джерримендеринга, когда границы избирательных округов устанавливаются таким образом, чтобы искусственно изменить соотношение политических сил в пользу одной из партий. "Мы пришли к заключению, что утверждения о применении джерримендеринга в пользу одной партии представляют собой политический вопрос, выходящий за пределы компетенции федеральных судов. У федеральных судей нет права перераспределять политическую власть между двумя крупнейшими политическими партиями, для этого нет ни достоверных указаний в конституции, ни определяемых законом стандартов, которые бы ограничивали и направляли их решения", - говорится в постановлении суда.

Практика джерримендеринга по сути является нарушением принципа равного представительства. Нарезка границ в таких случаях проводится в зависимости от того, как сторонники и противники находящейся у власти партии географически распределены по территории штата. Поскольку в США действует мажоритарная избирательная система, то есть от каждого избирательного округа в законодательный орган проходит только один кандидат, набравший больше всего голосов, в каждом из округов стремятся создать большинство для такого кандидата, раскидывая его противников по соседним округам так, чтобы они всегда оставались в меньшинстве.

В результате таких математических манипуляций может сложиться даже такая ситуация, когда находящаяся в меньшинстве партия получает в результате больше мест в законодательном органе, а границы округов при этом приобретают причудливые очертания.

Однако доказать, что подобная практика используется, зачастую оказывается крайне проблематично, поскольку определить, какие границы избирательного округа можно считать "естественными", очень сложно. В минувшие годы к нарезке избирательных округов в свою пользу прибегали как республиканцы, так и демократы. В настоящее время этим вопросом в США занимаются власти штатов, так что в случае, если одна из политических сил контролирует как исполнительные, так и законодательные органы на региональном уровне, она чаще всего пользуется такой ситуацией.

Сейчас преимущество находится на стороне республиканцев, поскольку они имеют своих губернаторов и одновременно обладают большинством в легислатурах 22 штатов, в то время как демократы - всего в 14. Выгодная для партии нарезка округов зачастую позволяет ей получить больше мест уже на федеральном уровне - на выборах в Палату представителей Конгресса США. Все судьи Верховного суда, поддержавшие решение, являются назначенцами президентов-республиканцев.