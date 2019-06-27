Мексика и Уругвай осудили присутствие представителя Гуайдо на сессии Генассамблеи ОАГ

МЕДЕЛЬИН /Колумбия/, 27 июня. /ТАСС/. Делегации Мексики, Уругвая и стран Карибского сообщества (КАРИКОМ) в четверг осудили присутствие Густаво Тарре Брисеньо - представителя лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо на сессии Генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ).

Представители этих стран отметили, что будут голосовать против любого решения организации, в принятии которого примет участие представитель Гуайдо. Уругвайская делегация потребовала лишить венесуэльского политика аккредитации и в знак протеста покинула заседание Генассамблеи.

"Присутствие делегации, которая не признается половиной членов ОАГ, и которая якобы представляет правительство страны, покинувшей организацию, не имеет никакой легитимности, нарушает правовые нормы и создает очень серьезный прецедент для будущего организации, серьезно подрывая авторитет ОАГ", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Уругвая.

Национальная ассамблея Венесуэлы (однопалатный парламент), поддерживающая Гуайдо, назначила на должность постоянного представителя страны при ОАГ Густаво Тарре Брисеньо. ОАГ 9 апреля признала его в качестве постпреда. Министерство иностранных дел Боливарианской Республики осудило это решение и заявило, что страна выйдет из состава ОАГ 27 апреля.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.