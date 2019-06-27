Миссия ОБСЕ на Украине подтвердила начало разведения сил у Станицы Луганской

ВЕНА, 27 июня. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине в четверг подтвердила начало процесса разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской, а также начало работ по разминированию местности. Об этом сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ.

Наблюдатели миссии ОБСЕ, отмечается в сообщении, 26 июня зафиксировали начало процесса разведения сил в районе Станицы Луганской, когда военнослужащие Украины и ЛНР стали покидать передовые позиции и зону разведения вместе с вооружением. 27 июня стороны начали процесс разминирования. В дальнейшем миссия ОБСЕ пообещала продолжить следить за развитием ситуации.

"27 июня СММ наблюдала саперов Вооруженных сил Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также саперов вооруженных формирований за процессом разминирования в районе разведения. Она также наблюдала, как представители вооруженных формирований с оружием и техникой покидали район к западу от памятника князю Игорю. Кроме того, миссия вновь отметила, что на самых передовых позициях Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований не было вооруженных людей, оружия и техники", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

26 июня стороны конфликта в Донбассе сообщили о начале отвода сил и средств от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Согласно договоренности, достигнутой еще в сентябре 2016 года, там должна была появиться первая так называемая зона безопасности, всего было определено три таких участка. На отвод сил из этого участка дается три дня, еще сутки - на публикацию официальных заявлений сторон о разведении, и еще сутки - на подтверждение этого факта со стороны наблюдателей ОБСЕ.