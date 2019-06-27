В Конгресс США повторно внесли законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении зарубежных лиц, причастных к вмешательству в американские выборы, был в четверг повторно внесен в Палату представителей Конгресса США. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции председатель комитета по иностранным делам нижней палаты законодательного органа Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк). Трансляцию вела Служба общественного вещания (PBS).

"Наш законопроект ясно дает понять, что для иностранных лиц, вмешивающихся в американские выборы, должны быть серьезные последствия <...> Мы вносим этот законопроект сейчас, потому что через несколько часов в Японии стартует саммит G20. Президент [США Дональд] Трамп, как ожидается, вновь встретится с [президентом России] Владимиром Путиным, а [американский] президент отказался разъяснить, собирается ли он [в ходе этой встречи] поднимать вопрос о вмешательстве в выборы", - заявил Энгел.

SECURE Our Democracy Act ("Защитим нашу демократию") предполагает введение санкций - запрет на въезд в США и заморозку активов на территории страны - в отношении физических и юридических иностранных лиц, которые, по мнению Вашингтона, вмешивались в американские выборы, начиная с 1 января 2015 года.

Как отметил в ходе той же пресс-конференции конгрессмен Джеральд Коннолли, SECURE Our Democracy Act уже представлялся в 2017 году, однако был заблокирован республиканцами при его рассмотрении в комитете по иностранным делам Палаты представителей. В четверг в Конгресс была внесена обновленная версия этого законопроекта.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.