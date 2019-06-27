Сенат Конгресса США одобрил выделение $300 млн на военную помощь Украине

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг одобрил проект американского военного бюджета на 2020 финансовый год (начинается 1 октября - прим. ТАСС), который предусматривает выделение Украине военной помощи на $300 млн, в том числе и на так называемые летальные вооружения. Трансляцию заседания контролируемой республиканцами верхней палаты законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

Как отмечается в документе, инициатива "разрешает выделить [из бюджета США] до $300 млн на помощь Украине в области обеспечения безопасности, из которых $100 млн доступно только для летального вооружения". Проект, в частности, направлен на предоставление Киеву ракет для систем береговой обороны и противокорабельных ракет.

В свою очередь в Палате представителей Конгресса рассматривается своя версия проекта оборонного бюджета, которая предусматривает выделение Киеву $250 млн на военную помощь. После принятия этой инициативы конгрессменами, законодателям обеих палат потребуется согласовать детали проектов.

На военную помощь Украине, включая вооружение, в 2020 финансовом году американская администрация запросила $250 млн. В бюджете США на текущий год на эту цель выделено $200 млн.