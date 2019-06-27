Reuters: группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрывы в Тунисе

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрывы бомб, прогремевшие в четверг в столице Туниса. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, заявление ИГ было распространено через информационное агентство, которое эта группировка обычно использует для публикации сообщений о своей ответственности за теракты в разных регионах мира.

В четверг в столице Туниса прогремели два взрыва. Один из них произошел в 100 метрах от посольства Франции, второй - на парковке Национального контртеррористического управления. В результате терактов погиб полицейский, восемь человек получили ранения. По данным посольства России в Тунисе, российских граждан среди пострадавших в результате взрывов нет.