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Reuters: состояние госпитализированного президента Туниса начало улучшаться

Он был госпитализирован в четверг в связи с резким ухудшением здоровья

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Положительная динамика отмечается в состоянии президента Туниса Бежи Каида ас-Себси, который был госпитализирован в четверг в связи с резким ухудшением здоровья. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на президентского советника.

Ранее поступала противоречивая информация о здоровье Каида ас-Себси. Телеканал Al-Hadath со ссылкой на осведомленные источники сообщил о смерти 92-летнего главы государства. Между тем, по сообщению тунисского информационного агентства  Tunis Afrique Presse, советник главы государства Фирас Кефраш опроверг эти данные.

Спикер парламента Мухаммед ан-Насер созывал экстренное заседание Ассамблеи народных представителей с участием руководителей всех политических блоков, передала тунисская радиостанция Mosaique.

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