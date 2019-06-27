Митинг в Тбилиси завершился шествием к дому председателя правящей партии

ТБИЛИСИ, 27 июня. /ТАСС/. Несколько сотен человек устроили в четверг шествие от здания парламента Грузии к дому основателя и председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, расположенного в нескольких километрах. Кадры шествия в прямом эфире транслировала грузинская телекомпания " Пирвели ".

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У участников демонстрации было единственное требование к Иванишвили - уволить главу МВД Георгия Гахарию. К демонстрантам также присоединились и байкеры с флагами Грузии, США, ЕС и НАТО. Демонстранты также держали в руках шарики с надписью "Гахария, уходи!".

"Нам некуда спешить. Пусть спешат они (власти - прим. ТАСС). Каждый день, проведенный на посту министра Гахарии, - оскорбление для этой страны", - сказал модератор митинга Миша Мшвилдадзе в интервью "Пирвели".

По дороге к дому Иванишвили участники митинга прошли у дома Гахарии, где на несколько минут остановились, стали выкрикивать "Уходи", а затем продолжили путь. Уже у дома Иванишвили демонстранты спели гимн Грузии и приняли решение расходиться. С митингующими были члены оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - движение за свободу".

Серия митингов началась в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента.

Спецназу пришлось применить резиновые пули, слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.