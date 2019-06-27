Военнослужащий погиб в результате обстрела наблюдательного пункта ВС Турции в Идлибе

АНКАРА, 27 июня. /ТАСС/. Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения в результате нападения на один из двенадцати наблюдательных пунктов ВС Турции в регионе Идлиб на севере Сирии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"Из находящегося под контролем сирийского режима [президента Башара Асада] региона был совершен преднамеренный артиллерийский обстрел нашего наблюдательного пункта под номером 10. В результате нападения погиб наш солдат, еще трое военных получили ранения", - отмечается в коммюнике.

В заявлении военного ведомства также сообщается, что в связи с произошедшим "в Генштаб ВС Турции был вызван российский атташе в Анкаре", с которым обсуждалось произошедшее. Турецкая сторона также пообещала "отвечать на подобного рода нападения".

Наблюдательный пункт под номер 10 ранее подвергался нападению. По данным турецкого Минобороны, 13 июня ночью из региона Аш-Шария "были выпущены 35 минометных снарядов по наблюдательному пункту Турции номер 10 в зоне деэскалации "Идлиб". В результате нападения ранения получили трое турецких военных. В свою очередь Министерство обороны России сообщило, что ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам, которые вели обстрел поста Вооруженных сил Турции в Идлибе, уничтожив крупное скопление боевиков.