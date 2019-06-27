Комиссия по иранской ядерной сделке обсудит меры сохранения соглашения

ВЕНА, 28 июня. /ТАСС/. Заседание совместной комиссии по сохранению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров пройдет в пятницу в Вене. Дипломаты Ирана, оставшихся стран - участниц соглашения (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) и европейской внешнеполитической службы обсудят, как сохранить документ, судьба которого находится под угрозой из-за санкционного давления США.

Россию на заседании комиссии представляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. От имени Ирана традиционно выступает замглавы МИД Аббас Арагчи. Председательствовать на заседании от имени верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини будет генеральный секретарь внешнеполитической службы Хельга Шмид.

Встреча пройдет во дворце Кобург в центре Вены, где участники заседания уже не раз проводили переговоры, например, во время работы над сделкой - Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Пока планируется, что переговоры займут один день. Накануне заседания делегации провели серию двусторонних консультаций.

Кризис договоренностей

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Особенно тяжелым ударом для Тегерана стали так называемые вторичные санкции - угрозы Вашингтона подвергнуть штрафным мерам компании, которые ведут бизнес с Ираном. Попытка ЕС создать специальный платежный механизм INSTEX для обхода ограничений США пока не увенчались успехом.

Ровно через год после заявления Трампа президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

Будущее сделки

По словам постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, уже в скором времени можно ожидать, что Иран начнет обогащение урана выше уровня в 3,67%, предусмотренных СВПД, и превысит лимит в 300 кг по запасам низкообогащенного урана.

Как отметил в беседе с ТАСС Рябков, о попытке уговорить Иран на заседании комиссии отказаться от планов по сворачиванию сделки речь не идет - необходимо предложить Тегерану конкретный механизм расчетов в обход американских санкций. Схожих позиций придерживается и Китай.

Европейские же участники настроены иначе - они настаивают, чтобы Иран вернулся к полному выполнению условий соглашения. Однако, как отмечают в Москве, европейские страны при этом не смогли предложить иранцам способа компенсации потерь, так что с точки зрения РФ, отказ Тегерана от ряда обязательств, в соответствии с принципом "меньшее за меньшее", вызывает понимание. Однако, по словам замглавы МИД РФ, развитие ситуации в соответствии с этой логикой может привести к краху соглашения.

Россия в этой ситуации советует всем участникам, в том числе Ирану, проявлять сдержанность и терпение. Для Тегерана это особенно актуально - если сделку удастся сохранить до 2025 года, иранское ядерное досье будет снято с повестки дня ООН. Однако сделать это будет непросто - США в начале этой недели уже ввели очередные санкции, в том числе против руководителя и духовного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи, и угрожают новыми ограничениями после того, как Иран объявит о дальнейших шагах по сворачиванию сделки.

Вместе с тем, по словам Рябкова, Москва не уверена, что на предстоящей встрече удастся добиться комплексного позитивного результата, хотя российские дипломаты намерены приложить для этого все силы.