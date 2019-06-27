В США теледебаты участников предвыборной гонки демократов посмотрели более 15 млн человек

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Первые дебаты претендующих на пост президента США демократов смотрели в среду по телевизору 15,3 млн человек. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте телеканала NBC.

Первые теледебаты политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, проходят в два этапа. В общей сложности Национальный комитет Демократической партии (НКДП) допустил до них 20 человек, пользующихся наибольшей поддержкой избирателей. Первый этап этих дебатов, в котором приняли участие 10 политиков-демократов, завершился в Майами (штат Флорида) в среду вечером. Второй этап дискуссии начнется в этом же городе в 21:00 четверга по местном времени (04:00 мск пятницы). На сцену выйдут еще 10 претендентов.

Телевизионную трансляцию первого раунда данных дебатов вели NBC, а также два других канала - MSNBC и Telemundo, в том числе в социальных сетях. Согласно приведенным в заявлении оценкам исследовательской службы Nielsen, проводящей соответствующие замеры аудитории, по телевизору дебаты смотрели 15,3 млн человек. Аудитория в интернете составила около 9 млн человек.

Рекорд по числу телезрителей политических дебатов в США был установлен в сентябре 2016 года. Тогда за дискуссией Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, которые являлись кандидатами в президенты США от республиканцев и демократов соответственно, следили 84 млн человек. Трансляцию вели 13 телекомпаний.

НКДП планирует в рамках первичных выборов провести в общей сложности 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые - в октябре текущего года, пятые - в ноябре, шестые - в декабре, оставшиеся шесть - с января по апрель 2020 года.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.