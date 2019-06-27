Сенат США поддержал наращивание американского военного присутствия в Польше

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг одобрил проект американского военного бюджета на 2020-й финансовый год (начинается в США 1 октября 2019 года), в котором поддерживается наращивание постоянного американского военного присутствия в Польше в целях "сдерживания российской агрессии". Трансляцию заседания контролируемой республиканцами верхней палаты законодательного органа вел телеканал C-Span.

Помимо этого, в тех же целях в документе предлагается с $100 млн до 125 млн увеличить военную помощь странам Прибалтики.

Ранее в июне президент США Дональд Трамп на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Вашингтоне говорил, что Польша на свои средства построит объект для размещения 1 тыс. американских военнослужащих. Глава Белого дома подчеркивал, что США не будут направлять дополнительные войска в Европу и могут увеличить свой воинский контингент в Польше за счет переброски сил из Германии или из других мест. По его словам, речь идет о 2 тыс. военнослужащих.

В Палате представителей Конгресса рассматривается своя версия проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год. После принятия этой инициативы конгрессменами, законодателям обеих палат потребуется согласовать детали обоих проектов.