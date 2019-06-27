Комитет по разведке Сената США начнет с июля публиковать по частям доклад по "делу России"

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Сената Конгресса начнет с июля по частям публиковать доклад по итогам собственного расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США 2016 года. Об этом сообщил в четверг газете Politico председатель комитета Ричард Берр (республиканец от штата Северная Каролина).

Он подчеркнул, что публикация состоящего из пяти частей документа начнется после Дня независимости США, который празднуется в стране 4 июля. Представители комитета изучили более 300 тыс. страниц документов и провели беседу с более чем 200 человек по делу о "российском вмешательстве", отмечает издание. "Оно [расследование] завершилось", - подчеркнул Берр.

По его словам, первая часть доклада будет посвящена обеспечению безопасности выборов. Остальные части будут посвящены действиям администрации экс-президента Барака Обамы в связи с "российским вмешательством", роли социальных сетей в оказании влияния на избирательную кампанию, итогам проведенного комитетом анализа выводов разведки США по "российскому вмешательству" и окончательным оценкам основных вопросов, касающихся возможного сговора Москвы и избирательного штаба нынешнего президента Дональда Трампа.

"Я предполагаю, что она будет опубликована в период с середины до конца сентября, - отметил сенатор, говоря о заключительной части доклада. - Я просто не знаю, сколько времени потребуется на то, чтобы снять гриф секретности [с документа]".

Все выводы расследования комитета остаются на данный момент засекреченными, хотя в 2018 году он опубликовал предварительные итоги своей работы. Ранее в этом году Берр заявил, что комитет не нашел доказательств, подтверждающих сговор между штабом Трампа и Россией. Старший демократ комитета Марк Уорнер оспаривал эти слова.