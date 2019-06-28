Мэр Нью-Йорка по незнанию воодушевил бастующих в Майами девизом Че Гевары

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года, в четверг принес извинения за то, что употребил крылатое выражение латиноамериканского революционера Че Гевары (1928-1967) на митинге в Майами (штат Флорида). Об этом градоначальник написал в своем Twitter.

"Я не знал, что фраза, которую я использовал сегодня в Майами, ассоциируется с Че Геварой, и я не хотел обидеть никого, кто воспринял это так. Я естественно извиняюсь за то, что не знаю этой истории", - отметил де Блазио. "Я лишь хотел подать сигнал бастующим сотрудникам аэропорта о том, что им будет сопутствовать победа в стачке", - добавил де Блазио.

Мэр Нью-Йорка, выступая в четверг перед бастующими рабочими в международном аэропорту Майами, решил воодушевить их и крикнул "Всегда до победы!" (Hasta la victoria siempre!). Это вызвало волну критики и возмущения представителей Демократической партии США во Флориде, где проживают множество кубинцев, бежавших с острова в США. "Неприемлемо цитировать таких убийц, как Че Гевара, особенно в Майами, где многие люди пострадали от его жестокости", - написала в своем Twitter член нижней палаты Конгресса Донна Шалала (демократ от Флориды). Ее позицию полностью разделило отделение демократов в округе Майами-Дейд.

Че Гевара был ближайшим соратником Фиделя Кастро и одним из лидеров Кубинской революции 1959 года. В 1967 году он был захвачен в плен и расстрелян в Боливии, где с группой партизан пытался организовать революционное движение. Лишь спустя 30 лет останки Че и его боевых товарищей были обнаружены возле селения Вальегранде. Из Боливии их доставили на Кубу и 17 октября 1997 года с высшими воинскими почестями предали земле в Санта-Кларе.

Мавзолей в Санта-Кларе устроен в основании памятника Че Геваре. В центре усыпальницы - вечный огонь, зажженный лидером Кубинской революции Фиделем Кастро (1926-2016), на стенах - барельефы с портретами партизан, погибших вместе со своим командиром у Вальегранде. Центральный элемент мемориала - шестиметровая бронзовая статуя Че. На пьедестале памятника выбита фраза "Всегда до победы!", бывшая главным девизом революционера.