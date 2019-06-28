В США начался второй раунд первых теледебатов участников предвыборной гонки демократов

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Второй раунд первых теледебатов политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, стартовал в четверг в Майами (штат Флорида). Трансляцию ведут телеканалы NBC, MSNBC и Telemundo.

Дебаты проводятся в одном из культурных центров Майами в два этапа: 10 участников вышли на сцену вечером в среду, еще столько же сразятся вечером в четверг. На каждую дискуссию отводится два часа. У претендентов будет по минуте на то, чтобы ответить на каждый вопрос, а также еще по 30 секунд, чтобы ответить на уточняющие вопросы. Им не предоставят возможности выступить с вступительным словом, однако позволят сделать итоговое заявление.

Второй этап дебатов вызывает в США значительно больший интерес, чем первый. В четверг выступают более влиятельные политики - бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который соперничал с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года. Байден и Сандерс считаются сейчас лидерами среди политиков, претендующих на выдвижение кандидатами в президенты от демократов. Рейтинг бывшего вице-президента находится на уровне от 20% до 45%, сенатора - от 10% до 27%.

К ним на сцене присоединились писатель Марианна Уильямсон, экс-губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер, бизнесмен Эндрю Янг, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Колорадо Майкл Беннет и конгрессмен от Калифорнии Эрик Суолуэлл. Помимо Байдена и Сандерса, фаворитами считаются Харрис и Буттеджадж. Рейтинг первой находился на уровне 5-8%, второго - 4-9%.

По итогам дебатов в среду ведущие американские СМИ единодушно присудили победу сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Телеканалы NBC, CNN и газета The New York Times отметили также выступления сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера и бывшего мэра города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиана Кастро. Как подсчитала исследовательская служба Nielsen, по телевизору дебаты в среду смотрели 15,3 млн человек. Аудитория в интернете составила около 9 млн человек.

Демократическая партия в рамках первичных выборов запланировала 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые - в октябре текущего года, пятые - в ноябре, шестые - в декабре, оставшиеся шесть - с января по апрель 2020 года. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.