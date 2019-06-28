Трамп и Абэ обсудили торговлю, КНДР и Иран

ТАСС, 28 июня. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на переговорах в Осаке в пятницу подтвердили схожесть своих позиций по вопросам торговли, а также по теме КНДР и Ирана. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Два лидера обсудили общие приоритеты на встрече G20, включая их совместные усилия по обеспечению уважения суверенитета, верховенства закона и принципа свободной, честной и основанной на взаимности торговле, - указано в сообщении. - Они подтвердили свою приверженность сотрудничеству США и Японии по общим вызовам в сфере безопасности, включая КНДР и Иран".

Кроме того, Трамп и Абэ высказались в пользу углубления и расширения взаимодействия двух стран в различных сферах, включая "технологическое преимущество" и "укрепление систем для охраны конфиденциальной информации и обмена технологиями".

Координация действий

Трамп провел двух- и трехсторонние встречи с премьер-министрами Японии и Индии Синдзо Абэ и Нарендрой Моди. По свидетельству пресс-службы Белого дома, Трамп и Абэ "подтвердили приверженность координации действий между США и Японией по общим вызовам безопасности, в том числе со стороны Корейской Народно-Демократической Республики и Ирана". При этом лидеры двух стран "подтвердили намерение углублять и расширять сотрудничество в рамках альянса США и Японии во всем мире, в том числе делать шаги в целях сохранения технологического преимущества альянса, а также укрепления систем защиты "чувствительной" информации и обмена информацией". Кроме того, лидеры затронули проблематику "продолжающихся американо-японских двусторонних торговых переговоров".

На трехсторонней встрече Трамп, Абэ и Моди "подтвердили критическую важность укрепления сотрудничества США, Индии и Японии в целях защиты общих ключевых демократических ценностей, которые продвигают глобальную безопасность и процветание", заявил Белый дом. Согласно изложенной им информации, лидеры "условились встречаться ежегодно, чтобы обеспечить успешное сотрудничество во множестве областей, включая безопасность на море, [создание] качественной инфраструктуры и продвижение мира и процветания в зонах Индийского и Тихого океанов, а также за их пределами". Нынешняя встреча Трампа, Моди и Абэ была второй по счету в таком формате.