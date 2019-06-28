Участник гонки демократов предложил выдавать каждому американцу в месяц по $1 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Властям США следует безвозмездно выдавать каждому совершеннолетнему американскому гражданину ежемесячно по $1 тыс., необходимые на это средства можно извлечь за счет налогообложения ведущих корпораций. В пользу данной инициативы высказался в четверг бизнесмен Эндрю Янг на первых теледебатах участников предвыборной гонки демократов. Они проходят в Майами (штат Флорида), трансляцию ведет телеканал NBC.

Как отметил Янг, некоторые американские технологические корпорации, такие как онлайн-ретейлер Amazon, "фактически не платят налогов". "Нам нужно, чтобы американцы получали выгоду от всех инноваций", - полагает бизнесмен.

По мнению Янга, путем налогообложения ряда американских корпораций можно изыскать миллиарды долларов, которые он предлагает без каких-либо условий выдавать совершеннолетним американцам. Как он подчеркнул, данная мера позволила бы "стимулировать местную экономику" и создать "миллионы рабочих мест". "Наше население было бы более здоровым, в том числе психически", - сказал Янг.

Бизнесмен не входит в число фаворитов гонки среди демократов. Уровень его поддержи среди избирателей, по результатам опросов общественного мнения, в последние недели не превышал 2%.

Первые теледебаты политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, проходят в одном из культурных центров Майами. Дискуссию проводят в два этапа: 10 участников выступили в среду, еще столько же находятся на сцене в эти минуты.