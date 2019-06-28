Бразилия надеется на участие всех стран БРИКС в мирном разрешении кризиса в Венесуэле

ОСАКА, 28 июня. /ТАСС/. Бразилия надеется на участие стран БРИКС в мирном разрешении социально-политического кризиса в Венесуэле. Об этом в ходе неформальной встречи лидеров объединения заявил в четверг президент южноамериканской республики Жаир Болсонару.

"Есть определенные проблемы, но я надеюсь, что мы можем рассчитывать на участие всех стран [БРИКС] в мирном разрешении венесуэльского вопроса", - сказал бразильский лидер.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, целью которого является развитие всестороннего диалога и сотрудничества.