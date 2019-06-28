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Саммит G20 в Осаке

В Осаке открылся саммит G20

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже встретил лидеров всех государств

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Двухдневное заседание лидеров стран Группы двадцати (G20) началось в пятницу в Осаке. В ходе запланированных четырех сессий стороны обсудят проблемы мировой экономики, включая торговлю, и вопросы окружающей среды.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретил руководителей всех государств, после чего состоится совместное фотографирование.

На встречах планируется также затронуть тему создания международной системы налогообложения крупных корпораций, действующих в сфере информационных технологий. Этот вопрос поднимался на встрече министров финансов и глав центробанков "двадцатки" в Фукуоке в начале июня.

В сфере экологии основное внимание будет уделено проблеме огромного количества пластикового мусора, загрязняющего мировой океан. Как ожидается, Япония предложит инициативу к 2050 году сократить до нуля выбросы пластиковых отходов в океан.

Помимо лидеров государств G20 в Осаку приглашены лидеры Вьетнама и Таиланда, Сингапура, Нидерландов, Египта, Испании, Сенегала и Чили. В работе встречи примут участие руководители ведущих международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша, президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоСаммит G20 в Осаке
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