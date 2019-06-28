Премьер Индии призвал к реформированию ВТО и совместной борьбе с терроризмом

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал в пятницу к реформированию Всемирной торговой организации (ВТО) с тем, чтобы сделать ее более равноправной. Об этом премьер заявил, выступая на встрече с коллегами по БРИКС в рамках саммита G20.

"Мы должны обратить внимание на то, чтобы в результате реформ ВТО стала способствовать целям глобального роста на равных условиях для всех. В настоящее время мировая экономика управляется односторонне", - отметил премьер Индии.

Кроме того, премьер Индии подчеркнул важность проблемы борьбы с терроризмом.

"Страны БРИКС должны сотрудничать, чтобы покончить с терроризмом. Терроризм - угроза стабильности. Мы должны остановить пути, благодаря которым развивается терроризм и коммунализм. Мы должны остановить все возможности поддержки терроризму и расизму. Терроризм не только убивает невинных, он также негативно влияет на экономическое развитие и социальную стабильность", - отметил глава индийского правительства.

По мнению Моди, страны БРИКС также должны развивать партнерство в таких областях как возобновляемая энергетика, борьба со стихийными бедствиями и изменение климата.