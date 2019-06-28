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Саммит G20 в Осаке

Президент ЮАР заявил о планах посетить Россию

Сирил Рамапоса также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за сотрудничество в формате БРИКС

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса намерен воспользоваться приглашением посетить Россию, сроки визита будут проработаны. Об этом Рамапоса заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати.

"Все еще предстоит мне визит в Россию, я хотел бы воспользоваться этим приглашением, мы обсудим конкретные даты, когда такой визит должен состояться, - сказал Рамапоса. - Это находится в приоритете нашей повестки".

По словам президента ЮАР, он придает важное значение поддержанию отношений с Россией, которые "основаны на дружеских узах, развивающихся многие годы".

Он поблагодарил Путина и за сотрудничество в формате БРИКС и других международных форматах, в том числе в Совбезе ООН.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЮАРРоссияРамапоса, СирилСаммит G20 в Осаке
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