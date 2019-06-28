Лидеры G20 перед началом саммита сделали общую фотографию

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Официальная церемония фотографирования предварила первое рабочее заседание саммита Группы двадцати, который открылся в Осаке.

Хозяин саммита премьер Японии Синдзо Абэ встретил каждого из участников, поприветствовал их и пригласил пройти в зал. Когда все были в сборе, лидеров пригласили на фотографирование.

Организаторы расположили места для участников саммита в три ряда. В центре первого ряда встал Абэ. По обеим сторонам от него - прошлогодний и будущий председатели "двадцатки" президент Аргентины Маурисио Макри и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Путин расположился в первом ряду по левую руку от Макри. Рядом с ним встал председатель КНР Си Цзиньпин, хотя по первоначальному плану это место должен был занять президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер занял место, отведенное ранее Си Цзиньпину, - тоже в первом ряду, но по другую сторону от Абэ и Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, рядом с президентом США Дональдом Трампом.

После фотографирования лидеры прошли в зал заседаний и заняли места за круглым столом.

В Осаке собрались лидеры и члены правительств 19 стран-участниц Группы двадцати и Европейского союза. В качестве постоянно приглашенного гостя в саммите принимает участие премьер Испании. В этом году также приглашены главы Вьетнама, Нидерландов, Сингапура, Египта как председатель Африканского союза, Сенегала как председатель Нового партнерства для развития Африки, Таиланда в качестве председателя АСЕАН, Чили как председатель АТЭС, а также руководство ключевых международных организаций - ООН, ВТО, Группа Всемирного банка, МВФ, Всемирная организация здравоохранения, Международная организация труда, Организация экономического сотрудничества и развития, Совет финансовой стабильности, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Азиатский банк развития.