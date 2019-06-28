Сенатор-демократ США предложила договориться с Ираном, чтобы не допустить очередной войны

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд в четверг предложила договариваться с иранскими властями с целью избежать очередной войны на Ближнем Востоке.

Во время теледебатов среди претендующих на пост президента США демократов ее спросили, к какой стране в первую очередь она обратилась бы после возможной победы на выборах для восстановления отношений. "Взаимодействовать с Ираном, чтобы избежать очередной "бесконечной войны" и стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке", - подчеркнула законодатель.

В свою очередь сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс подверг критике бывшего вице-президента США Джо Байдена за то, что тот в бытность сенатором (1973-2009) поддержал войну в Ираке. "Я [в Конгрессе] возглавил усилия по противодействию проведению войны в Ираке <...> И сейчас я сделаю все, что от меня зависит, чтобы предотвратить войну с Ираном, которая [если начнется] будет гораздо хуже, чем опустошительная война с Ираком", - подчеркнул Сандерс.

Дискуссия завершилась в одном из культурных центров Майами (штат Флорида), трансляцию вел телеканал Эн-би-си.

20 июня иранские вооруженные силы сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4 ("Ар-кью-4"), после чего США, согласно заявлениям президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.