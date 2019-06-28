Трамп на встрече с Путиным предложил обсудить вопросы торговли и разоружения

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопросы торговли и разоружения. Об этом он заявил в первые минуты встречи со своим российским визави.

"У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, тему протекционизма, различные другие вопросы", - сказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что обсуждение всех перечисленных им тем "будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между российской и американской сторонами".

Президент США также рассчитывает на отличные результаты встречи с российским коллегой.

"Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными", - сказал Трамп.