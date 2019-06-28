Верховный суд Украины закрыл дело о лишении Саакашвили гражданства

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Верховный суд на Украине закрыл дело экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили относительно лишения его украинского гражданства в 2017 году. Об этом сказано в сообщении суда.

"Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял отказ Михаила Саакашвили от иска о признании незаконным и отмене указа президента Украины от 26 июля 2017 года", - сказано в сообщении.

Саакашвили вернулся на Украину 29 мая 2019 года. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-губернатору Одесской области украинское гражданство, которого его лишил бывший президент Петр Порошенко в 2017 году. Тбилиси не раз отправлял Киеву запрос об экстрадиции Саакашвили, против которого на родине возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины отказалась зарегистрировать кандидатов в депутаты Верховной рады от партии Саакашвили как по партийным спискам, так и в одномандатных избирательных округах на досрочных парламентских выборах 21 июля. Свое решение ЦИК мотивировала тем, что политсовет партии нарушил ее устав, рассматривая вопросы, связанные с участием в выборах, еще 8 мая, то есть почти за две недели до их официального объявления. В связи с этим Центризбирком констатировал, что созыв и проведение внеочередного съезда партии, а также утверждение списка кандидатов проходило с нарушением.

Между тем украинский суд отменил решение ЦИК об отказе в допуске кандидатов от партии Саакашвили "Движение новых сил" на досрочные выборы в Раду и обязал комиссию повторно рассмотреть документы и зарегистрировать список, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. После этого несколько десятков сторонников Саакашвили пикетировали здание Центризбиркома с требованием допустить партию к участию в выборах.

В ЦИК заявили, что продолжат доказывать в судах законность отказа в регистрации партии Саакашвили.