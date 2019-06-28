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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

МИД Ирана: встреча в Вене может стать последним шансом для спасения ядерной сделки

Участникам соглашения предстоит подумать, как можно вернуться к исполнению своих обязательств, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави

ТАСС, 28 июня. /ТАСС/. Заседание совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), которое пройдет в Вене в пятницу, может стать последним шансом для спасения сделки. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Аббас Мусави.

"Мне кажется, это заседание может стать последним шансом для оставшихся в соглашении участников, чтобы они сели и подумали, как можно вернуться к исполнению своих обязательств в рамках СВПД", - приводит агентство Fars слова Мусави. Он выразил надежду, что на предстоящей встрече участники ядерной сделки, "помимо прежних деклараций и уже опубликованных заявлений, <...> предпримут реальные и эффективные шаги, чтобы Иран убедился в их приверженности договоренностям".

Ожидается, что на заседании в Вене представители Ирана, России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, а также дипломаты ЕС обсудят, как сохранить СВПД, судьба которого находится под угрозой из-за санкционного давления США, вышедших из соглашения.

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