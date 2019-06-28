Порошенко назвал возвращение России в ПАСЕ "шагом к признанию Крыма российским"

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в полном объеме права российской делегации "шагом к признанию Крыма российским". Об этом он сообщил в Facebook .

"Возвращение РФ в ПАСЕ - первый шаг для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса", - заявил он. Порошенко поддержал демарш украинской делегации в ПАСЕ, заявив, что это является "продолжением давления" Киева, чтобы к вопросу о полномочиях российской делегации вернуться в будущем.

Участники летней сессии ПАСЕ 26 июля одобрили резолюцию, подготовленную мониторинговым комитетом, которая подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме, все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. Как сообщил журналистам глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс, "Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений". Категорически против возвращения России в организацию выступала делегация Украины, а также страны Прибалтики, Грузия и Польша. После голосования в среду делегация Украины демонстративно покинула сессию, заявив, что решение о дальнейшем участии страны в работе ПАСЕ будет принимать уже новая Рада.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.