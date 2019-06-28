Саркисян: расширение Евразийского экономического союза пока не планируется

ТАСС, 28 июня. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) пока не планирует расширение за счет новых стран-участниц, заявил в интервью ТАСС председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

"У нас сейчас в повестке такого вопроса нет. На данном этапе развития нашей интеграции мы должны ее углублять, а не расширять. Снимать барьеры, ограничения, изъятия, чтобы наши общие рынки полноценно заработали. Тогда привлекательность нашего союза в разы увеличится. Поэтому главы государств перед нами поставили вот такую задачу. Сейчас правильнее расти внутрь, чем вширь", - отметил он.

Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза. Коллегия ЕЭК является исполнительным органом комиссии.