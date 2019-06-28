В правительстве Туниса рассказали о состоянии президента после госпитализации

ТАСС, 28 июня. Состояние здоровья находящегося в госпитале 92-летнего президента Туниса Бежи Каида ас-Себси является стабильным. Об этом тунисский министр туризма и ремесла Ронни Трабелси сообщил в пятницу в эфире телеканала CNEWS.

"Президент был госпитализирован рано утром в четверг. Нам известно, что до этого он госпитализировался в предыдущий уикенд. В настоящее время его состояние стабильное, ему оказывается медицинская помощь", - сказал министр.

Он добавил, что тунисский народ любит своего президента и подчеркнул, что надеется, что "состояние его здоровья улучшится и мы его в самое ближайшее время увидим".

"Ходит много слухов [о смерти президента], но могу вас заверить на основании данных из надежного источника, что президент по-прежнему находится на излечении в военном госпитале Туниса", - сказал Трабелси.

"В настоящее время никакого безвластия в стране нет, правительство выполняет свои функции - согласно законам управление страной осуществляет премьер-министр", - сказал Трабелси.

"Тунис - парламентская страна и управление ею осуществляется хорошо, демократический процесс проходит нормально, ничто не может дестабилизировать нас", - добавил он, отметив, что "Тунис подобен хорошему боксеру, способному переносить получаемые тяжелые удары".

Министр выразил уверенность, что Бежи Каид ас-Себси "сможет находиться на своем посту до следующих президентских выборов в стране (ноябрь 2019 года - прим. ТАСС)".

"Это сильный человек, всегда стремящийся к достижению выбранных целей", - сказал Трабелси.

Он опроверг слухи, что госпитализация была проведена после того, как президент узнал о терактах в Тунисе 27 июня, что якобы вызвало у него шок: "Госпитализация была проведена до терактов".

В результате двух взрывов в столице республики тогда погиб полицейский, восемь человек были ранены.