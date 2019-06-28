Премьер Сингапура призвал лидеров G20 к скорейшей реформе ВТО

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Страны "Большой двадцатки" должны усиливать роль Всемирной торговой организации, предоставляя ее структурам больший политический вес. Об этом заявил в пятницу в Осаке премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, который участвует в работе форума в качестве лидера приглашенной страны.

"Назрела реформа ВТО, и лидеры G20 должны работать конструктивно в этом направлении", - отметил глава правительства. По его словам, "необходимо в срочном порядке решить вопросы, связанные с выбором заседателей в апелляционный орган организации, который должен иметь политический вес для разрешения споров между странами".

Одновременно Ли Сянь Лун призвал к скорейшему принятию соглашения, регулирующего электронную коммерцию. С подобной инициативой выступают Австралия, Сингапур и Япония. "Наши двусторонние договоренности с Новой Зеландией и Чили могли бы стать примером взаимодействия в этой сфере", - отметил премьер.