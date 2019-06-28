Трамп в шутку попросил Путина не вмешиваться в выборы в США

ТАСС, 28 июня. Президент США Дональд Трамп перед началом двусторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в американские выборы в 2020 году. Об этом свидетельствует стенограмма беседы двух лидеров с журналистами, опубликованная в пятницу пресс-пулом Белого дома.

Отвечая на вопрос журналиста о том, попросит ли он Путина не вмешиваться в выборы президента США в 2020 году, Трамп повернулся к российскому лидеру и сказал: "Да, конечно, попрошу. Не вмешивайтесь в выборы, президент. Не вмешивайтесь в выборы".

Как информирует агентство Bloomberg, Путин рассмеялся, прослушав перевод высказывания Трампа. Американский президент в ответ улыбнулся и покачал головой. По оценке агентства, предостережение Трампа не было серьезным.

В ответ на вопрос о том, остается ли инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе 25 ноября 2018 года проблемой для российско-американских отношений, Трамп указал, что не обсуждал эту тему с Путиным. На саммите G20 в Аргентине американский лидер отменил встречу с российским коллегой, намеченную на 1 декабря, по этой причине. Тогда лидеры провели только краткий неформальный разговор.

Ранее журналисты уже спрашивали Трампа о том, будет ли он поднимать тему приписываемого России вмешательства в американские выборы. В среду перед вылетом из Вашингтона президент США заявил журналистам, что рассчитывает на "очень хороший разговор" с российским лидером.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва со своей стороны отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.