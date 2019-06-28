СМИ: Трамп и Моди на встрече в Осаке не обсуждали вопрос о российских С-400

ТАСС, 28 июня. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди не затрагивали вопрос о приобретении индийской стороной российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, хотя и обсуждали оборонное сотрудничество на двусторонней встрече в кулуарах саммита G20 в Осаке. Об этом сообщила в пятницу газета The Times of India со ссылкой на источники в индийской делегации.

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В преддверии встречи G20 госсекретарь США Майкл Помпео на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром в Нью-Дели сообщил, что Нью-Дели и Вашингтон продолжат обсуждение этой проблемы, чтобы найти "взаимоприемлемое решение для продвижения вперед".

В свою очередь министр иностранных дел Индии тогда отметил, что Нью-Дели в своих отношениях с другими странами будет руководствоваться интересами Индии.

Ранее Индия заключила с Россией контракт на поставку С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд, чем вызвала серьезное недовольство США.

Вашингтон грозит Нью-Дели санкциями за покупку российской военной техники в соответствии с законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Однако Индия заявляет, что не намерена отказываться от российских ЗРС.