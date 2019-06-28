Трамп рассчитывает на продуктивную встречу с Си Цзиньпином

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что его предстоящая в субботу встреча на полях саммита G20 с председателем КНР Си Цзиньпином будет продуктивной.

"Я думаю, что она (встреча с председателем КНР - прим. ТАСС) будет продуктивной. Я уверен, что завтра будет захватывающий день", - сказал глава Белого дома журналистам по итогам встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, также принимающим участие в работе "двадцатки". Высказывания Трампа распространил пресс-пул Белого дома.

Как ранее указали представители американской администрации, главной темой переговоров между лидерами США и Китая станет преодоление торговых разногласий.

Трамп не раз заявлял, что ему не нравится внешнеторговый дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд. Вашингтон и Пекин на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по урегулированию торговых споров. Последний, 11-й раунд прошел в начале мая в американской столице, однако после этого двусторонние консультации зашли в тупик.

10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены - с 10% до 25% - в отношении импортируемой китайской продукции на общую сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на товары из КНР еще на $300 млрд. Свои действия Вашингтон объяснил тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В качестве ответной меры правительство Китая в начале июня ввело пошлины в отношении более 5 тыс. ввозимых американских товарных позиций на $60 млрд.