Ляшко обвинил Зеленского в госизмене из-за ситуации вокруг ПАСЕ

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал правоохранителей проверить действия президента Украины Владимира Зеленского на предмет наличия в них государственной измены из-за ситуации вокруг восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В своем видеобращении, опубликованном в Facebook, Ляшко высказал возмущение тем фактом, что Зеленский еще во время визитов в Париж и Берлин 17-19 июня знал, что права РФ будут восстановлены, но не предупредил об этом украинскую делегацию.

"Владимир, если вы знали о том, что решение принято, почему вы никому об этом не сказали? Почему вы не предупредили украинскую делегацию в ПАСЕ, почему не собрали совещание МИД, спецслужбы? Почему не пригласили нас, чтобы выработать план противодействия? - поинтересовался депутат. - То есть если ты, Владимир, знал, что решение принято, и никому об этом не сказал, по-моему, это тянет на государственную измену".

Ляшко призвал правоохранительные органы проанализировать обнародованную президентом информацию и дать ей правовую оценку.

В среду участники летней сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, подготовленную мониторинговым комитетом, которая подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме, все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. Категорически против возвращения России в организацию выступала делегация Украины, а также страны Прибалтики, Грузия и Польша. После голосования в среду делегация Украины демонстративно покинула сессию, заявив, что решение о дальнейшем участии страны в работе ПАСЕ будет принимать уже новая Рада.

Зеленский, комментируя решение ПАСЕ, обвинил в его принятии самих депутатов Верховной рады. Президент подчеркнул, что европейские партнеры Украины во время его визитов в Брюсселе, Париже, Берлине дали понять, что "решение о возвращении РФ в ПАСЕ было принято давно".

Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что все его действия на посту президента "были уже постфактум", а ответственность за бездействие в этом вопросе скорее лежит на самих депутатах Рады.