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Лукашенко заявил, что 29 июня может провести трехстороннюю встречу с Путиным и Рахмоном

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Лидеры Белоруссии, России и Таджикистана могут провести трехстороннюю встречу в Минске в субботу, 29 июня. Об этом заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.

"Есть много вопросов, которые мы с вами можем обсудить сегодня. Думаю, завтра подключится к этим переговорам Владимир Владимирович Путин. Он прилетит завтра утром, после обеда, мы сможем поговорить, я думаю, втроем <...>. У нас также есть вопросы в рамках СНГ, ОДКБ", - сказал Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
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