ЛНР просит ОБСЕ проконтролировать выполнение Киевом отвода сил у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 28 июня. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) просит наблюдателей ОБСЕ проконтролировать выполнение Киевом договоренности об отводе сил и средств на линии соприкосновения у Станицы Луганской. Об этом заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.

"Народная милиция ЛНР продолжает плановые действия по разведению и надеется, что Украина также обеспечит все необходимые действия со своей стороны, - приводит его слова агентство Луганскинформцентр. - Еще раз просим Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ проконтролировать украинскую сторону, с тем чтобы разведение не было сорвано Украиной и завершено в полном объеме в соответствии с Рамочным решением".

В четверг Дейнего заявил, что Украина лишь имитирует готовность к разведению сил и средств у Станицы Луганской.

Разведение сил у Станицы Луганской, которое уже более 80 раз срывалось Киевом, началось в полдень 26 июня и, по словам представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) подполковника Романа Иванова, может занять до трех дней.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР).

Ранее стороны разводили силы и средства только в районе Золотого и Петровского, однако затем украинские военные вернулись на прежние позиции.