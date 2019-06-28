СМИ: Трамп вместо беседы с и.о. премьера Испании указал ему на его место

ТАСС, 28 июня. Президент США Дональд Трамп указал исполняющему обязанности председателя правительства Испании Педро Санчесу на его место на одном из заседаний саммита G20. Об этом сообщила в пятницу газета Periodico.

По ее информации, в ходе саммита и. о. премьера пиренейского королевства увидел американского лидера. Сначала политики пожали друг другу руки, а затем Санчес намеревался что-то сказать Трампу. Однако президент США показал пальцем Санчесу, чтобы тот сел, а сам пошел дальше. В ответ на лице Санчеса появилась раздосадованная улыбка.