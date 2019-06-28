СМИ: турецкие ВС нанесли удар по позициям сирийской армии в Идлибе

ТАСС, 28 июня. Вооруженные силы Турции подвергли бомбардировкам позиции сирийской армии после нападения на турецкий наблюдательный пункт в провинции Идлиб. Об этом в пятницу сообщило Anadolu со ссылкой на заявление Минобороны Турции.

Бомбардировка была проведена турецкими боевыми средствами, находящимися в регионе, отмечает агентство. "Огневые позиции режима [президента Сирии Башара Асада] подверглись мощному удару", - заявляет Минобороны Турции. Эти меры Анкара приняла после того, как в четверг один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения в результате нападения на один из 12 наблюдательных пунктов ВС Турции в регионе Идлиб.

Турция утверждает, что "был совершен преднамеренный артиллерийский обстрел из находящегося под контролем сирийского режима региона", причем из зоны деэскалации. В связи с произошедшим "в Генштаб ВС Турции был вызван российский атташе в Анкаре", с которым обсуждался инцидент, заявило ранее Министерство обороны Турции. Анкара также пообещала "отвечать на подобного рода нападения".

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех зон в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).