СМИ: Мэй сообщила Путину, что нормализация отношений Лондона и Москвы сейчас невозможна

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила Путину на полях G20, что нормализация отношений между Британией и РФ в текущей ситуации невозможна. Об этом сообщило в пятницу агентство Press Association со ссылкой на представителя британского премьер-министра.

"Нормализация наших двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия", - приводит агентство слова представителя Мэй.

Россия последовательно отвергала, что предпринимает подобные действия.

Агентство Bloomberg сообщило в свою очередь, что Мэй заявила Путину об обеспокоенности Лондона, возникающей от действий, которые Россия якобы предпринимает на Украине.

"Она сказала, что действия России на Украине вызывают глубокое беспокойство и что для того, чтобы добиться любого прогресса, требуется деэскалация конфликта", - цитирует агентство представителя Мэй.