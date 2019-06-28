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Берлин принял к сведению высказывание Путина о миграционной политике Меркель

Как отметили в правительстве ФРГ, кабмин никак не собирается оценивать это заявление

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Правительство ФРГ приняло к сведению высказывание президента РФ Владимира Путина о миграционной политике канцлера Ангелы Меркель и не намерено его оценивать. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц.

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В интервью британской газете Financial Times Путин, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он, что канцлер ФРГ допустила ошибку в отношении темы миграции, сказал, что это была "кардинальная ошибка".

"Мы приняли к сведению эти высказывания, но не будем их оценивать", - отметила Фитц. По ее словам, в Берлине "уже много раз комментировали решение [по беженцам], принятое в 2015 году" и не считают нужным снова давать оценку его последствиям.

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