Мэй призвала Путина отпустить арестованных украинских моряков

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту России Владимиру Путину о необходимости освобождения 24 арестованных моряков с целью деэскалации ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра по итогам встречи, состоявшейся в пятницу на полях саммита G20 в Осаке.

"Она сказала, что действия России на Украине вызывают глубокое беспокойство и что для того, чтобы добиться любого прогресса, требуется деэскалация конфликта и освобождение 24 украинских военнослужащих, корабли которых были насильно захвачены в Черном море", - отмечается в коммюнике Даунинг-стрит, 10.

Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения территориальных вод РФ при следовании из Черного в Азовское море. Они были задержаны, а моряки арестованы. В настоящее время в отношении них идет следствие по статье о нарушении государственной границы РФ.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине. Ее результатом должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным.

Москва последовательно отвергала обвинения западных стран в том, что она предпринимает действия, направленные на дестабилизацию обстановку на Украине.