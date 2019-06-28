Путина ждут в Минске 30 июня

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Президента РФ Владимира Путина ждут в Минске в воскресенье, 30 июня, в тот же день может пройти трехсторонняя встреча лидеров Белоруссии, России и Таджикистана. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе белорусского лидера.

"Президент РФ, как ожидается, прибудет в воскресенье", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном сказал, что Владимир Путин прилетит в Минск в субботу. Он также сообщил о возможности трехсторонней встречи. По его словам, президенты могут обсудить в том числе вопросы, актуальные для СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Президент России приглашен на церемонию закрытия II Европейских игр, которая пройдет в Минске 30 июня. Российский лидер принял приглашение, сообщили 25 июня в пресс-службе белорусского лидера. Рахмоном прибыл в Белоруссию с официальным визитом, он также посетит церемонию закрытия II Европейских игр.