ДНР и ЛНР передали Медведчуку четырех пленных

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Представители ДНР и ЛНР передали в пятницу главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку четырех украинских пленных. Церемония состоялась в аэропорту белорусской столицы, передает корреспондент ТАСС.

Среди освобожденных Великий Дмитрий Николаевич 1988 года рождения, Веремейчик Яков Петрович 1986 года рождения, Михеев Эдуард Анатольевич 1960 года рождения и Горяйнов Максим Анатольевич 1984 года рождения.

"Представители Луганска и Донецка передали документы (на освобождение) и их паспорта, - сказал Медведчук. - Они сегодня вылетят из Минска, в ближайшее время самолетом".