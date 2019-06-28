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ДНР и ЛНР передали Медведчуку четырех пленных

Они вылетят из Минска самолетом в ближайшее время
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук Наталия Федосенко/ТАСС
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Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Представители ДНР и ЛНР передали в пятницу главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку четырех украинских пленных. Церемония состоялась в аэропорту белорусской столицы, передает корреспондент ТАСС.

Среди освобожденных Великий Дмитрий Николаевич 1988 года рождения, Веремейчик Яков Петрович 1986 года рождения, Михеев Эдуард Анатольевич 1960 года рождения и Горяйнов Максим Анатольевич 1984 года рождения.

"Представители Луганска и Донецка передали документы (на освобождение) и их паспорта, - сказал Медведчук. - Они сегодня вылетят из Минска, в ближайшее время самолетом".

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