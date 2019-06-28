Медведчук: освобождение Вышинского является постоянным предметом переговоров

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Вопрос об освобождении главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не уходит с повестки переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщил в пятницу глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Освобождение Кирилла Вышинского является постоянным предметом обсуждения на переговорах", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в аэропорту Минска.

Медведчук прилетел в пятницу в столицу Белоруссии, чтобы забрать четырех украинских граждан, которые по его просьбе были в одностороннем порядке освобождены властями ДНР и ЛНР.