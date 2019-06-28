Трамп и Болсонару обсудили возможные меры против стран, поддерживающих Мадуро

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президенты США Дональд Трамп и Бразилии Жаир Болсонару обсудили возможные меры в отношении стран, которые предоставляют финансовую поддержку венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро. Этот вопрос главы двух стран поднимали на встрече, состоявшейся в пятницу на полях саммита Группы двадцати, сообщило агентство EFE со ссылкой на заявления пресс-секретаря бразильского президента Отавиу Регу Барруса.

Президенты проанализировали "меры, направленные на то, чтобы покончить с экономической поддержкой режима Мадуро", сказал Баррус на пресс-конференции. По его словам, Трамп и Болсонару сошлись во мнении, что "в отношении стран, которые предоставляют какую-либо экономическую помощь Венесуэле, могут быть <...> предприняты действия, чтобы устранить их поддержку".

Президенты США и Бразилии, в частности, говорили "об экономическом аспекте, чтобы задушить правительство Мадуро", отметил Баррус. Это необходимо для "достижения демократического разрешения" кризиса в Венесуэле, сказал пресс-секретарь.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.